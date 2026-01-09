  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Eğitim İstem kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?
Eğitim

İstem kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstem kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

İstem kelimesi, genellikle arzu, talep veya bir şeyin gerçekleşmesini ummak anlamlarında kullanılan, "istemek" fiilinden türemiş bir sözcüktür.

Dil devriminden sonra Türkçe literatürüne giren ve "istemek" fiilinden türeyen istem kelimesi, bir eylemin ya da durumun gerçekleşmesini talep etme veya güçlü bir arzu duyma halini ifade eder. Pozitif bilimler ve felsefe gibi alanlarda sıklıkla karşılaşılan bu kelime, günlük dildeki beklenti ve niyet kavramlarıyla da yakından ilişkilidir.

İstem TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre istem kelimesi, kullanıldığı bağlama göre iki temel anlam taşır: İlki, bir şeyin gerçekleşmesi yönünde beklenti içinde olmak; ikincisi ise bir şeye rağbet etmek, o şeyin gerçekleşmesini kuvvetle ummak veya arzu duymaktır. Bu anlamlar doğrultusunda istem, temel olarak bir yönelimi ve iştiyakı işaret eder.

İstem Kelimesinin Felsefi ve Psikolojik Kullanımı

İstem kelimesi, felsefe ve psikoloji gibi terimsel alanlarda daha derin bir anlam kazanır. Bu disiplinlerde istem, sadece bir arzu değil, aynı zamanda düşüncenin somut bir eyleme dönüşme sürecini veya iradeyi de nitelendirir. Bu kökten türeyen "istem dışı" ve "istemsizce" gibi ifadeler hem gerçek anlamda hem de terim anlamında yaygın olarak kullanılır. Örneğin, "istemsizce" ifadesi, kişinin kendi iradesi dışında gerçekleştirdiği eylemleri tanımlar.

İstem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olarak kullanılabilecek sözcükler arasında Arzu, Talep, Niyet, Beklenti, Arz, İştiyak, Şevk ve İçtepi sayılabilir. Bu kelimenin günlük hayattaki kullanımına örnek vermek gerekirse: "Bazen çok sinirlenip istemsiz bir şekilde yakın çevremdeki insanların kalbini kırıyorum." cümlesinde, eylemin kişinin kontrolü dışında gerçekleştiği vurgulanmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23