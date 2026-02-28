Hz. Ömer nasıl Müslüman oldu

-Ben yaparım, dedi Ömer.

-Ömer, bunu sadece sen yapabilirsin, dediler.

Ebu Cehil garanti verdi, Ömer’le anlaşma yaptılar. Kız kardeşi Fatıma ve eşi Sait Müslümanlar fakat bunu Ömer’den gizliyorlardı. Ömer; kılıcını kuşanıp yola düştü. Müslümanlar, Safa Tepesinin yanındaki bir evde toplanmıştı, kırk kişiye yakındılar.

Peygamberimiz (sav) ile sohbet ediyorlardı. Nuaym b. Abdullah, Ömer’e rast geldi, nereye gittiğini sordu.

-Muhammed’i öldürmeye!

-Vallahi Ömer, seni nefsin aldatmış! Muhammed’i öldürünce Abdülmenaf Oğullarının seni sağ bırakacağını mı sanıyorsun? Önce kendi ev halkına baksan iyi olur. Enişten ve kız kardeşin Fatıma Müslüman oldular!

Ömer, eniştesinin evine yöneldi.

O sırada Habbap b. Eret onlara Taha Suresini okuyordu. Ömer’in geldiğini görünce Habbap evin bir köşesinde gizlendi. Fatıma Kur’an sayfasını sakladı. Ömer, Kur’an okunduğunu işitmişti. Eve girince sordu:

-İşittiğim şey neydi?

-Bir şey yok, konuşuyorduk, dediler.

-Vallahi, ikinizin de Muhammed’e uyduğunu, onun dinine girdiğinizi haber aldım! Eniştesine saldırdı.

Fatıma Hanım kocasını kurtarmak isteyince Ömer ona vurdu, kadıncağızın başını yardı.

Hz. Fatıma hışımla bağırdı: -Evet, Müslüman olduk, istediğini yap!

Ömer, kız kardeşinin başının kanadığını görünce yaptığına pişman oldu.

-Okuduğunuz şeyi bana getir, Muhammed’in getirdiği şeyin ne olduğuna bir bakayım.

-Senin sayfaya bir şey yapmandan, korkarız!

-Korkma, okuduktan sonra geri vereceğim.

İlahları üzerine yemin etti. Bunun üzerine Fatıma Hanım onun Müslüman olacağını umarak şöyle dedi: -Kardeşim, sen puta taptığın müddetçe pissin! Hâlbuki ona temiz olandan başkası dokunamaz!

Ömer kalkıp yıkandı. Kur’an sayfalarını kardeşinden aldı. Taha Suresi yazılı idi, okumaya başladı. Okudukça “Bu sözler, ne kadar güzel, ne kadar değerli!” demekten, kendini, alamadı.

Habbap bunu işitince saklandığı yerden çıkıp Hz. Ömer’in yanına geldi: “Ömer! Vallahi, Allah Resulü’nün (sav) duasının sana faydası olacağını umuyorum. Dün Hz Peygamber’in (as), Allah’ım, İslam’ı, Ebulhakem b. Hişam veya Ömer b. Hattap ile güçlendir diye dua ettiğini işittim. Ömer, Allah’tan kork; Allah’tan!..” dedi.

-Habbap, bana Muhammed’in bulunduğu yeri göster, gidip Müslüman olayım?

-Safa Tepesi yanındaki bir evde. Yanında ashabından bazıları bulunuyor. Ömer, Peygamberimizin (as) huzuruna gidip iman etti.

Onun Müslüman olması inananlara kuvvet verdi. Müslümanlar birlikte Kabe’ye gidip cemaat halinde namaz kıldılar. Ömer’in (ra) Müslüman olması, İslamiyete meyli olan birçok Kureyşlinin de İslam’a girmesine vesile oldu. (Gönüller Sultanı Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı)