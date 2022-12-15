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Dünya Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs idam cezasına çarptırıldı
Dünya

Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs idam cezasına çarptırıldı

Nijerya'da Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği için 2021'de gözaltına alınan din adamına idam cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 23:47:00 -
Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs idam cezasına çarptırıldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamı Şeyh Abduljabar Nasiru Kabara'ya idam cezası verildi.

Kano Şeriat Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 52 yaşındaki din adamı Kabara'yı idam cezasına çarptırdı.

Hz. Muhammed'e hakaret etti

Mahkeme Başkanı İbrahim Sarki-Yola, Kabara'nın Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinin sabit olduğunu ve bu yüzden idam cezası verildiğini kaydetti.
Sarki-Yola, Kabara'nın din adamı olarak görev yaptığı 2 camiye de el konulduğunu söyledi.

Mahkeme, Kabara'ya karara itiraz etmesi için 30 gün süre verdi.

2021'de gözaltına alınmıştı

Ülkede Kadiriyye İslami Hareketi lideri ve kendini dini adamı olarak tanıtan Kabara, verdiği bir vaazda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 16 Temmuz 2021'de gözaltına alınmıştı.

 

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