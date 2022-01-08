Hz. Meryem’e çirkin hakaret eden Cihad Kısa’ya tepkiler dinmiyor!

YENİ AKİT ANKARA

Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa”nın bir dersinde, “Hz. İsa'nın çocukken, annesi Hz. Meryem'e “Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun” dediği ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler de dinmiyor.

“Görevinden derhal alınsın”

Basın açıklamasını okuyan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinden Furkan Toramantekin, “Bu şahıs, ayet ile temizliği sabit olan Hz. Meryem annemizin iffetine, Kur’an’ı hiçe sayarak dil uzatmıştır. Bu hayasız ve pervasız sözleri biz Müslümanların vicdanlarını sızlatmıştır. Atılan iftiralar üzerine, imanları bu sözleri kabul etmeyen binlerce insan, sosyal medya’da #cihatkısagörevdenalınsın başlığı altında Yüksek Öğretim Kurumunu göreve çağırmıştır. Biz tüm Müslüman Gençler adına, atılan bu iftiralara sessiz kalmıyor bu ahlaksızlığa ve halsizliğe karşı çıkma adına gür seda ile haykırıyor ve Cihad Kısa görevinden derhal alınsın diyoruz”

“Attığı iftiralar çoğaldı”

Furkan Toramantekin şöyle devam etti; “Müslüman Gençler olarak daha ilk videodaki iftiraların şokunu atlatamamışken Cihad Kısa isimli şahsın gündeme düşen ikinci bir videosu ile şok üstüne şok yaşadık. İkinci videoda bu şahsın Hz.İsa (a.s)’a attığı iftiralar çoğalmış, üstü kapalı bir şekilde hedef tahtasına ilahiyatçı hocalarımızı da almıştır. Değerli hocalarımızı rabbimize saygı ifadesi olarak ‘Yüce Allah’ lafzını kullanmalarını hor ve hakir bir dille küçümsemiştir. Bu da yetmezmiş gibi Allah ile alay eden bir İslam düşmanının fikirlerini öğrencilerine aktarırken bu sapkın düşünceye kendince Kuran’dan deliller getirerek İslama ve Müslümanların mukaddesatına saldırmayı sürdürmüştür. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; Yüce Allah’ın kitabına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi veselemin sünnetine muhalif olanların isminin önünde ister doçent ister profesör unvanı olsun, her kim olursa olsun, Kur’an ve sünneti tahrif edemeyecek ve kendi hevalarına göre İslamı şekillendiremeyecektir. İslama ve mukaddesatımıza saldırmayı göze alanlar karşılarında biz Müslüman gençleri bulacaktır.”