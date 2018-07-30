Hyundai ‘Iron Man’ için araç üretti

Hyundai, geçtiğimiz yıl dünyanın en ünlü çizgi roman ve film yapımcısı Marvel ile oldukça önemli bir işbirliğine imza atmış ve bu kapsamda daha ilgi çekici projeler geliştirmeye başlamıştı. Bu birlikteliğin bir meyvesi olarak KONA Iron Man Edition’ı hazırlayan iki ortak, sinema ve otomobil tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Dinamik bir görüntüye sahip olan araç, Iron Man karakterini yakından andırıyor ve özel hatlarıyla da birebir bir uyum sergilemiş oluyor. Mat gri gövde rengi ve kırmızı aksesuarlarla harmanlanan otomobil, 18 inçlik jantlarıyla da bu iddiasını pekiştiriyor.