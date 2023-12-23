Hyundai, CES 2024'te hidrojen ve mobilitenin ötesindeki yazılım vizyonunu açıklayacak!

Hyundai Motor Company, CES 2024’te gelecek teknolojilerini ve hidrojenle ilgili vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan ve tüketici elektroniği kadar otomotiv dünyasını da yakından ilgilendiren etkinlikte Hyundai, hidrojen enerjisi ekosistemi için yazılım ve yapay zeka vizyonunu 'Her yolu kolaylaştırın' teması altında paylaşacak.

Hyundai, hidrojenle çalışan ve yazılım odaklı dönüşümün insanlığa nasıl faydalar sağlayacağını anlatacak. Ayrıca, insanların günlük yaşamlarına daha fazla konfor katmak için mobilitenin ötesindeki yenilikleri de ziyaretçilerle paylaşacak.

Hyundai’nin gelecek planı, hidrojenle çalışan bir topluma doğru geçişi hızlandırmak ve Hyundai Motor Grubu'na bağlı şirketlerin yeteneklerini bir araya getirmek. Hyundai, hidrojen değer zincirini etkili bir şekilde oluşturmak için modüler hidrojen araç planlarını da açıklayacak.

'Her yolu kolaylaştırmak' için mobilitenin ötesinde insan merkezli yenilikleri teşvik eden Hyundai, yazılımla ilgili önemli adımlar da atacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO