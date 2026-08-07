HYROX İstanbul’da Fitness ve Dayanıklılık Tutkunları Yeniden Buluştu

Koşu ve fonksiyonel antrenmanı tek bir yarış formatında bir araya getiren HYROX, İstanbul’da bir kez daha sporcuları ve fitness tutkunlarını buluşturdu. PUMA’nın global sponsorluğunda Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, 113 ülkeden gelen 5 bin 209 sporcuyu aynı parkurda bir araya getirirken, İstanbul’u HYROX’un uluslararası yarış takvimindeki önemli duraklardan biri haline getirdi. HYROX İstanbul, dünya genelinde uygulanan standart parkur yapısıyla gerçekleştirildi. İstanbul’da elde edilen dereceler,

Berlin, Londra, Paris ve New York başta olmak üzere diğer HYROX şehirlerinde yarışan sporcuların performanslarıyla aynı sistem üzerinden karşılaştırılabilir şekilde kaydedildi. Dünyanın dört bir yanından sporcular aynı parkurda yarıştı 113 farklı ülkeden 5 bin 209 sporcunun katıldığı HYROX İstanbul, yarışmacıların yanı sıra spor topluluklarını ve izleyicileri de aynı çatı altında buluşturdu. Open, Pro Doubles ve Relay kategorilerinde gerçekleşen yarışlar boyunca sporcular, sekiz adet 1 kilometrelik koşu etabını sekiz fonksiyonel egzersiz istasyonuyla tamamlayarak dayanıklılık, güç ve performanslarını test etti. Tek mekanda gerçekleştirilen yarış formatı sayesinde izleyiciler de starttan finişe kadar tüm parkuru kesintisiz takip etme fırsatı yakaladı. Yarış atmosferi boyunca sporcuların performans mücadelesi, yüksek tempolu ve seyir keyfi yüksek bir deneyime dönüştü.

PUMA Sporcusu Atakan Işıktutan da yarıştı PUMA Türkiye Sporcusu Atakan Işıktutan da HYROX İstanbul’da Pro Doubels kategorisinde mücadele etti. Atakan Işıktutan, yaptığı açıklamada, ‘’HYROX yoğunluğu çok yüksek şekilde yapılan bir antrenman sistemi. Toplamda 8 kilometre koşu ve 8 tane fitness istasyonundan oluşuyor. Her bir kilometrede bir istasyona giriyorsun. Biz gerçekten yoruluyoruz, görüldüğü gibi kolay değil. Mental savaşın olduğu, sınırlarını zorladığın benim açımdan da kendimi test ettiğim bir yarışma. Bir önceki yarışmamdan daha iyi nasıl yapabilirim bunun peşindeyim. Çok mutluyum böyle bir organizasyonda olduğum için. Çünkü ben sporu, fitness’ı, koşmayı çok seviyorum.’’ şeklinde konuştu. PUMA, yarış deneyiminin merkezinde yer aldı HYROX’un global partnerlerinden PUMA, İstanbul ayağında kurduğu deneyim alanıyla hafta sonu boyunca sporcuları ve ziyaretçileri ağırladı. Fitness ve wellness odaklı renkli aktiviteler, interaktif deneyimler ile yarış atmosferini destekleyen marka, etkinlik alanının en hareketli noktalarından biri oldu. PUMA ayrıca HYROX’a özel geliştirilen performans koleksiyonunu da organizasyonda katılımcılarla buluşturdu.

PUMA x HYROX Deviate NITRO™ Elite, PUMA x HYROX Deviate NITRO™ ve PUMA x HYROX Velocity NITRO™ modelleri, koşu etapları ile fonksiyonel egzersiz istasyonları arasındaki hızlı geçişleri destekleyen hafiflik, enerji geri dönüşü ve denge odaklı yapılarıyla sporcuların parkur deneyimine eşlik etti. HYROX koleksiyonunda yer alan antrenman tekstil ürünleri de yarış öncesi ve sonrası hazırlık süreçlerinde sporculara performans odaklı seçenekler sundu.