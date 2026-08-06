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Spor
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İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

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İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

Beşiktaş, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurdu.

#1
Foto - İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

#3
Foto - İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.

#4
Foto - İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağladı.

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