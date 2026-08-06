İtalya'dan orta saha Tüpraş'a konacak... Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı istiyor
Beşiktaş, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurdu.
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Beşiktaş, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurdu.
Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.
Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağladı.
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