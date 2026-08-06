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Spor
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Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

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Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove’yı 1-0 yenerek 13 Ağustos’taki rövanş için avantajı cebine koymayı başardı.

#1
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı’nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı. 11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı’nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.

#2
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü’nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 41. dakikada Oh’un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

#3
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak’ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı. 48. dakikada Orkun Kökçü’nün sert vuruşunda kaleciden dönen topu Cerny dışarı attı. 54. dakikada Cerny’nin sert ortasında topu önünde bulan Kaptan Orkun’un tek vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 57. dakikada Olaitan’nın vuruşu savunmadan geri döndü.

#4
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

54. dakikada Cerny’nin sert ortasında topu önünde bulan Kaptan Orkun’un tek vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 57. dakikada Olaitan’nın vuruşu savunmadan geri döndü. 60. dakikada Güney Koreli forvet Oh’un ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

#5
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

69. dakikada Cerny’nin ortasında Oh’dan önce araya giren kaleci topa sahip oldu. 71. dakikada Ouattara ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

#6
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

75. dakikada Orkun’un uzun topunda Cerny’den önce topa kaleci sahip oldu. 80. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Ndidi’nin ortasında savunmanın hatasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1

#7
Foto - Beşiktaş Çekya'dan avantajlı skorla döndü... Semih Kılıçsoy golünü attı...

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Temsilcimiz Beşiktaş, Çekya deplasmanından istediği skorla dönerek avantajlı skoru cebine koydu.

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