ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna savaşı ile yıpratıp ticaret yollarını tıkayarak nefessiz bırakmaya çalıştığı Rusya, batıdan gelen kuşatmaya Kuzey Buz Denizi’nden yeni bir ticaret yolu açarak karşılık verdi.
Kuzey Buz Denizi’ne nükleer buz kıran gemileri gönderen Rusya, Kuzey Kutbu üzerinden Asya Pasifik ile Avrupa ve Atlantik Okyanusu arasındaki yolu büyük ölçüde kısaltan yeni rotayı ticaret filolarına açmaya hazırlanıyor.
NÜKLEER BUZ KIRAN GEMİSİ GÖREVDE!
Rusya’nın paylaştığı görüntülerde, Kuzey Buz Denizi’nde Rus egemenliği vurgulanırken, devasa nükleer buz kıran gemisinin −35°C derecede 2 metre kalınlığındaki katı buzu kırarak yolu açışı gözler önüne seriliyor.
Buz, geminin altında çatırdayıp patlarken devasa nükleer enerjili buz kıran gemisi ilerliyor, donmuş denizi ezip geçerek arkasındaki ticaret gemileri için son derece stratejik yeni rotayı açıyor.