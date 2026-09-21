AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini

Fondaş Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Belediye Meclisinde yapılacak başkanvekilliği seçimlerine yönelik tahmini paylaşarak, belediyenin AK Parti yönetimine geçebileceğini söyledi.

CHP’nin bölünmesiyle kurulan Yeni Parti’nin de beklenen siyasi çıkışı yapamaması ve kendi içinde kavgalar ve ayak oyunlarıyla anılmaya başlanması, belediyelerin sol partilerden birer birer kurtulmasına vesile oluyor.

Üsküdar Belediyesi Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle bu belediyenin AK Parti’ye geçmesi, solda travmaya yol açarken, gözler diğer CHP’li ve YP’li belediyelere çevrildi. Gelişmeleri sosyal medyadan değerlendiren fondaş Gazeteci İsmail Saymaz, Üsküdar’dan sonra Adalar Belediyesi’nin de AK Parti’ye geçeceğini ileri sürdü.

“ADALAR BELEDİYESİ DE AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR”

X hesabından konuya ilişkin görüşlerini yazan Saymaz; “Üsküdar’dan sonra Adalar Belediyesi de AK Parti’ye geçebilir. Başkan Ali Ercan Akpolat tutuklanınca Medine Pamuk, başkan vekili oldu. Ancak Pamuk, geçen hafta ‘sağlık’ gerekçesiyle istifa etti. Adalar Belediye Meclisi’nde normalde başkan dahil 12 belediye meclis üyesi vardı. Başkan Akpolat ve 1 meclis üyesi tutuklu. 3 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı için oy hakları yok. Elde 7 üyesi kalıyor. 5’i CHP’li, 2’si AK Partili. CHP’li 5 üyeden 2’sinin AK Parti’ye oy vereceği konuşuluyor. Yeni Parti ve CHP ilçe yönetimleri bugün yapılacak başkan vekilliği seçimine katılmama kararı aldı. Seçim çarşambaya ertelendi. Yeni Partililer tutuklu üyenin istifasını aldılar. Yedek üyenin oyuyla tablo 4-4 oluyor. Bu şekilde sonuçlanırsa seçim kuraya kalıyor. Yeni Parti’nin planı tutmazsa Üsküdar’dan sonra Adalar da AK Parti’ye geçiyor” ifadelerini kullandı.