Hani mahkeme kararını tanımıyordun Özgür? Dün butlan karşıtı bugün işbirlikçi

CHP’de aylar süren mutlak butlan tartışmalarının ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti ile CHP, bu kez Adalar Belediyesi’ndeki başkan vekilliği seçimi için ortak hareket etti.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, 21 Eylül’de yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine Yeni Partililerle yapılan iş birliği doğrultusunda katılmadıklarını duyurdu.

CHP Sözcüsü iş birliğini resmen duyurdu

Sarı, yaptığı açıklamada kararın gerekçesini AK Parti'nin hamlelerini engellemek olarak açıkladı. CHP Sözcüsü, Yeni Partililerle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını ifade etti.

CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin oylamaya katılmaması üzerine belediye meclisinde gerekli salt çoğunluk sağlanamadı. Başkan vekilliği seçimi bu nedenle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi.

Adalar’da koltuk yeniden seçime gidecek

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etmişti. Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine gelmişti. İstanbul Valiliği de Pamuk’un istifasının ardından yeni seçimin 21 Eylül’de yapılacağını açıklamıştı.

Ancak CHP-Yeni Parti iş birliği seçimin ilk toplantıda yapılmasını engelledi. İki siyasi yapının Adalar’da aynı stratejide buluşması, mutlak butlan kararının ardından yaşanan sert siyasi ayrışma nedeniyle dikkat çekti.