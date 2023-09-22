  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Huzurevinde gıda zehirlenmesi: 33 kişi hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Huzurevinde gıda zehirlenmesi: 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:25:00 -
Huzurevinde gıda zehirlenmesi: 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLKHA'dan edinilen bilgiye göre, 54 yaşlının kaldığı Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen kişi sayısı 33 oldu.

Hastanelere kaldırılan 33 kişinin tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23