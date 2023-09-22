Huzurevinde gıda zehirlenmesi: 33 kişi hastaneye kaldırıldı!
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı.
İLKHA'dan edinilen bilgiye göre, 54 yaşlının kaldığı Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen kişi sayısı 33 oldu.
Hastanelere kaldırılan 33 kişinin tedavisi sürüyor.