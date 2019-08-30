Hüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Konya’nın Hüyük ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı dolayısıyla ilçe protokolü Anıt Meydanında bir araya geldi. Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra Kaymakamlıkta Kaymakam Dilara Şenoğlu bayram tebriklerini kabul ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Ardından bir araya gelinen gazilerle sohbet edildi.

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