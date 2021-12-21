Kara kış yurdun genelinde etkisini sürdürüyor. Hafta sonundan bu yana Konya’da kar yağışı sürüyor. Öğrenciler ise kar sebebiyle okulların 22 Aralık Çarşamba günü tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, yarın Hüyük okullar tatil mi?

Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

Uzmanlar karlı ve soğuk havanın Cuma günü yurdu terk edeceğini ifade etse de halen pek çok ilde kar etkili oluyor. Konya’nın Hüyük ilçesinde de kar bir hayli etkili oldu. Öğrenciler ise okulların durumunu merak ediyor. Buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Hüyük ilçesinde okulların 22 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.