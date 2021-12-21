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Eğitim Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?
Eğitim

Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

Konya 22 Aralık okullar tatil olacak mı? Konya’da günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hüyük ilçesinde de kar ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Hüyük’te yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Hüyük yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Konya Hüyük okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:12:00 -
Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

Kara kış yurdun genelinde etkisini sürdürüyor. Hafta sonundan bu yana Konya’da kar yağışı sürüyor. Öğrenciler ise kar sebebiyle okulların 22 Aralık Çarşamba günü tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, yarın Hüyük okullar tatil mi?

Hüyük yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Konya Hüyük okullar yarın tatil mi?

Uzmanlar karlı ve soğuk havanın Cuma günü yurdu terk edeceğini ifade etse de halen pek çok ilde kar etkili oluyor. Konya’nın Hüyük ilçesinde de kar bir hayli etkili oldu. Öğrenciler ise okulların durumunu merak ediyor. Buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Hüyük ilçesinde okulların 22 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?
Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

Eğitim

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

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