  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Gündem Husumetlisinin 14 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı: Çocuktan ne istedin?
Gündem

Husumetlisinin 14 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı: Çocuktan ne istedin?

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:10:00 -
Husumetlisinin 14 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı: Çocuktan ne istedin?

Ailesinin iş yerine giden F. D.’ye arkasından gelen babası Nizamettin D.’nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

 


Batman’da, Enis S., husumetlisinin oğlu F. D.’yi (14) babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D.’nin hastanede tedavisi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.’nin yakalanması için çalışma sürerken, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 28 Kasım’da Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2021’de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden F. D.’ye arkasından gelen babası Nizamettin D.’nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti. Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.’ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23