  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!
Gündem

Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!

Güngören’de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:29:00 -
Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir berberde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi, berberde tıraş olan Ali M. isimli şahsı vurmak için berbere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Şahısların kurşun yağdırdığı olayda Ali M. ayağından yaralanırken, şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı.

İş yerine 8 kurşun isabet etti

Olay sonrası yaralı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, işyerinde ve çevrede bulunan diğer işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise berberde incelemelerde bulunurken, iş yerine 8 kurşun isabet ettiği görüldü. Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kameralarında

Güngören'de berber dükkanına yönelik yapılan saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırgan şahsın belindeki silahı çıkararak ateş etmesi ve vatandaşların panik halinde kaçışması görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay iddia: Türkiye bunu yaparsa NATO çöker
Gündem

Olay iddia: Türkiye bunu yaparsa NATO çöker

Terör ve Güvenlik Uzmanı Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin çıkması halinde NATO'nun çökeceğini söyledi.

CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı
Gündem

CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde görev yapan bir personel Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda Başkan Ya..
ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’
Gündem

ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'y..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay