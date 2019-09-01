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Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga! 3 yaralı

Kastamonu'da önceden husumetli oldukları belirtilen iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:37
Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga! 3 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da daha önceden husumetli oldukları öğrenilen H.P. ile E.D., henüz öğrenilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.D. ile babası K.D. ve kavgayı ayırmak isteyen U.E. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:37
  1. Kastamonu’nun Daday ilçesi
  2. Daday
  3. Kastamonu Devlet Hastanesi

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