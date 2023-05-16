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Yerel Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı
Yerel

Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 03:34:00 -
Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı

Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre M.K., kontrolündeki 64 LP 738 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.’yi takip etmeye başladı. M.K.’nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan C.K. ve S.K.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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