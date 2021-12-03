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Yerel Husumetli aileler çatıştı! Yaralılar var
Yerel

Husumetli aileler çatıştı! Yaralılar var

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:07:00 -
Husumetli aileler çatıştı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri, Siverek Devlet Hastanesinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet (39) ve Abbas Çay (37) ile Burhan Yıldız (24) bıçakla yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Yıldız ve Mehmet Çay, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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