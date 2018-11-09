'Huşû' kansere karşı en etkin ilaç

Kanser olmamak için bugünden tedbir alın. Kanser çağın önüne geçilemeyen vebası!

Fakat kanser çaresiz bir hastalık değil.. Dünyada 2020 yılında 25 milyon insan kansere yakalanacak diye tahmin ediliyor. Siz de kanser olmayı beklemeyin.

İyi beslenen annenin çocuğunda kanser çıkma riski 5 kat daha az..

Tarım ilacına maruz kalan köylülerin şehirde yaşayanlara göre beyin, lenf ve lösemiye 7 kat daha fazla yakalanma riski var.



Kanserden koruyan ve kanser tedavisinde hastalara destek olan tamamlayıcı tıbbın tavsiyesi öncelikle "Yaratan"a odaklanmak.Seni yaratana inandığında ve güvendiğinde, sana destek olacağına inan. Müslümanlar "huşû" derler biliyorsunuz. "Huş" ruh demek, huşû bütün ruhunla kendini ibadete verebilmek, Rabbine yönelebilmek.. Sonra iyi şeyler dilemek, güzel düşünmek... Sevgi-inanç tedavisi önemli.

Son 10 senede yapılan araştırmalarda, ailesinden birini, yakınını kaybedenlerde kanserin daha hızlı çıktığını gösterdi. Yani her canlı için mukadder olan ölüm sonrasında gidenin ardında abartılı yaslar tutmak insanı sarsıyor.

Stresin, gerginliğin kanser üzerindeki olumsuz etkisi ispat edildi. Mutlu olun, devamlı gülmeye çalışın. Hani ne derlerdi hatırlayın: "Bir kahkaha bir kilo pirzola gibidir’. İnsan neşeli ve mutlu olduğu zaman vücudu potansiyel zararlı maddelere karşı koruyan bağışıklık sistemi güçleniyor.

Aile sevgisi aile içi mutluluk da çok önemli. Hastayı, ailesi, arkadaşları, komşuları, dostları hayata bağlar. Sılayı rahm öğüdü boşuna değildir. Onu zahmetli bir gezi gibi algılamayın. Uzağında iseniz ana babanızın, akrabalarınız bilakis coşku ile gidin, kucaklaşın.

Sonra spor yapın. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Onun için her gün yarım saat yürüyün, aletsiz jimnastik yapın, bedendeki fazla yağı yakmaya bakın.. Egzersiz, sakin, huzurlu, temiz bir havada yapılan yürüyüş insandaki gerginliği atar. Spor da öyle..

Gelelim sebze ve meyvelere

Ülkemiz yiyecek açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri.. Kansere karşı doğal nice besin kaynaklarına sahibiz. Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketin. Meyveleri posasıyla yiyin. Bakın bunlardan bazılarını hatırlatalım:

Limon ve mandalina kabuğunda olan D-limoen kanser tümörünü eritiyor ve çoğalmasını durduruyor. Limon ve mandalina kabuklarını atmayın. Sirkeli su ile iyice yıkadıktan sonra yemeniz tavsiye ediliyor..

Meme kanserinde nar suyu çok faydalı. Kabuğunda ve çekirdeğinde de büyük şifa var.

Japonya, Çin ve Kore’de yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma mantarların sağlığa yararlı yeni uygulamaları ortaya kondu. Kültür mantarlarından beyaz olanları değil, esmer olanları yiyin. Çünkü bazı aymaz satıcılar mantarları kanserojen madde ile beyazlatıyor.

Kansere karşı etkili olan ellagıc asit, bütün kırmızı sebze ve meyvelerde bulunan bir antioksidandır. Ahududu, çilek, böğürtleni mevsiminde bol bol yiyin. Yapraklarından çay yapın. Bunlar kemik iliğini harekete geçirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, tümörleri eritir.

Biberiye saksıda bile yetişir. Müthiş bir antioksidandır. Her türlü tümörde etkili olan biberiyeyi aktardan almaya kalkışmayın. Varsa bahçenizde yoksa balkonunuzda yetiştirin. Tazesini sürekli salatalarınıza atın, kurusunun da çayını yapın. Karahindiba, kuzu kulağı, tere, ökse otu da yararlıdır.

En çok havuçta bulunan A vitamini cilt, lenfoma, böbrek, kolon, meme kanserinde çok faydalı.

Domates, erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserinde çok faydalıdır. Ama şu kış günlerinin sera domatesi değil, mevsimlik domates... İyi becerikli, işten yüksünmeyen ev hanımları, temmuz ile eylül sonu arasında yetişen domatesi kışın kullanmak için salça yapar. O günler geldiğinde ev salçası yapıp gelecek kış için hazırlık yapmayı unutmayın. Konserve salçadan fayda yok size!

E vitamini için selenyum açısından zengin yoğurt, enginar, karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana, semizotu çok tüketin. Güçlü bir antioksidan olan indol-3-karbinol, en çok brokoli, karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana, semizotu ve turunçgillerde bulunuyor. Bunlar meme kanserine karşı gayet etkili besinlerdir.. Dünyadaki en ucuz ve şifalı bitki olan lahanayı haftada bir kez yiyin. Lahana, bağırsak ve karaciğerdeki zehirleri bloke ediyor,

ÇAYI ŞEKERSİZ İÇİN..

Koyu çay, mide kanseri riski oluşturur. Çayı, açık ve şekersiz olarak içmelisiniz. Günde 2 bardak, 8-10 dakika demlenmiş yeşil çay için. Her gün ve zencefil çayı için. Bunu mevsimi geldiğinde papatya için de yapın.

Bu kadarla bitmiyor. Bunları bir kenara not edin. Devamını kısmet olursa sunarız..