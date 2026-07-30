Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı planlıyor

İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı planladığı bildirildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bölgesel kaynaklar Reuters'a, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesinden 1 hafta sonra, Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere ücret uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.

Kaynaklar, Husilerin Kızıldeniz'in güneyini Aden Körfezi'ne bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki gemi geçişerine ücret uygulama konusunu incelediğini ifade etti.

Tahran tarafından bilgilendirilen 2 bölgesel yetkili Reuters'a, "Husilerin Temmuz ayında İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için İran'a gittiğini ve İranlı yetkililerin kendileriyle Babu'l Mendeb'den geçişlere ücret uygulanması konusunu görüştüğünü" aktardı.

Kaynaklara göre böyle bir adımın amacı, uluslararası su yollarından ücret alma uygulamasını normalleştirmek ve ABD üzerindeki baskıyı artırmak olacak.

Çin gemilerinin bu ücretlerden muaf tutulacağı ve Husilerin söz konusu düzenlemeyi desteklediği belirtildi.

Kaynaklar daha önce Reuters'a, Çin'in tankerlerinin saldırıya uğramadan Kızıldeniz'in güneyinden geçebilmesini sağlamak amacıyla Husilerle doğrudan görüşmeler yaptığını ifade etmişti.

Çin, Suudi Arabistan petrolünün dünyadaki en büyük alıcısı konumunda.

Bölgedeki Arap bir yetkiliye göre, Tahran'dan uçakla dönen Husi yetkililere, geçiş ücretlerini düzenleyecek muhtemel bir kurumun kurulması konusunda sahada rehberlik edecek İranlı danışmanlar eşlik etti.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin yeni dışişleri bakanı olması beklenen Afra ez Zuba, Reuters'a, "Husiler Kızıldeniz üzerinde kontrol sağlamaya çalışacak ve bunu başarabilirlerse gemilerden ücret almaya çalışacaklar" dedi.

İki Batılı diplomat, böyle bir adımın Körfez ve Avrupa ülkelerinin güçlü muhalefetiyle karşılaşacağını kaydetti. Ancak kapasiteleri zorlanan uluslararası deniz kuvvetlerinin şu anda ticari gemilere yeterli koruma sağlayamadığını ve bu durumu değiştirme konusunda siyasi iradenin sınırlı olduğunu belirtti.

Babu'l Mendeb'in kapatılması, Suudi Arabistan'ı Hürmüz Boğazı'na kritik bir alternatif olan bu güzergahtan da mahrum bırakacak ve petrol arzına dair endişeleri artıracak.

Kızıldeniz'deki gemi trafiği, Husilerin Kasım 2023'teki saldırılarının başlamasından bu yana tam olarak eski yoğunluğuna ulaşamadı.

Husilerin, 2024'teki deniz saldırılarının en yoğun döneminde güvenli geçiş karşılığında Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçen bazı denizcilik acentelerinden ücret aldığı öne sürülmüştü. Söz konusu ücretlerin ayda 180 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmişti.

Bab'ul Mendeb üzerinden Asya'ya ulaşım ortalama 16 gün sürerken, yüklerin Kızıldeniz'in kuzeyi, Süveyş Kanalı, Akdeniz ve ardından Güney Afrika'daki Ümit Burnu üzerinden yönlendirilmesi halinde yolculuk yaklaşık 50 gün sürüyor.

Kaynak: Mepa News