Aşevi için fahiş meblağ! Sinem Dedetaş hakkında bir şok iddia daha

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve belediye yöneticilerinin yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Avukat Mehmet Akif Can’dan flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İslam Hukuku Doktoru Avukat Mehmet Akif Can, “Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş alınmış. 1987 yılından bugüne sadece 7 yıl ara vererek Üsküdar’da yaşıyorum. Sinem hanım yemiş midir bilmiyorum, bildiğim alınmasının gerçek sebebinin bu olamayacağı. Zira sanık belediye başkanının Üsküdar’da inşaat yapan müvekkilimden kanundan doğan hakkını kullandırmak için fahiş bir meblağı aşevi için istediğini, müvekkilim bağış makbuzu istediğinde de veremeyeceklerini söylediğini biliyorum. Ödemenin rüşvete dönüşmeyeceği bir ara formül bulmuştuk. Bu arada o dönem görsellerdeki Passat’a değil Audi A6’ya biniyordu başkan. Şahsi tecrübelerimle söyleyebilirim ki Türkiye sınırlarında arazi sahibi olup da bir şekilde belediyenin bir şey istemediğine şahit olmadım. Onun için geçelim bu çok dürüst siyaset ayaklarını” diye yazdı.