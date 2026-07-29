  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koltuk için ayrıldılar İBB’nin rantı için anlaştılar! İndirim oyununa son! 1 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor Eğitim-Bir-Sen'in açtığı davaya Danıştay’dan yeşil ışık! Öğretmenleri ilgilendiren kritik karar Belediyeden maaş, özel şirkette mesai! Uşak'ta 16,8 milyon liralık vurgun Pakistan'ın Afganistan'a yönelik saldırılarında yaklaşık 500 sivil can verdi! O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı Kabine bugün toplanıyor! Masada terör, ekonomi ve Orta Doğu gündemi var Parayı eski eşe ve yeni eşe aktarmış, mankenlerle yememiş! Ali Karahasanoğlu yazdı. "İddiaların özüne girilmedi" Özgür Özel'in YENİ Parti'sinde ilk görev dağılımı! Grup yönetimi belli oldu Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Gündem Aşevi için fahiş meblağ! Sinem Dedetaş hakkında bir şok iddia daha
Gündem

Aşevi için fahiş meblağ! Sinem Dedetaş hakkında bir şok iddia daha

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aşevi için fahiş meblağ! Sinem Dedetaş hakkında bir şok iddia daha

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Dedetaş ile daha önce muhatap olduğunu söyleyen Avukat Akif Can, “Müvekkilimden fahiş bir meblağı aşevi için istemişti” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve belediye yöneticilerinin yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Avukat Mehmet Akif Can’dan flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İslam Hukuku Doktoru Avukat Mehmet Akif Can, “Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş alınmış. 1987 yılından bugüne sadece 7 yıl ara vererek Üsküdar’da yaşıyorum. Sinem hanım yemiş midir bilmiyorum, bildiğim alınmasının gerçek sebebinin bu olamayacağı. Zira sanık belediye başkanının Üsküdar’da inşaat yapan müvekkilimden kanundan doğan hakkını kullandırmak için fahiş bir meblağı aşevi için istediğini, müvekkilim bağış makbuzu istediğinde de veremeyeceklerini söylediğini biliyorum. Ödemenin rüşvete dönüşmeyeceği bir ara formül bulmuştuk. Bu arada o dönem görsellerdeki Passat’a değil Audi A6’ya biniyordu başkan. Şahsi tecrübelerimle söyleyebilirim ki Türkiye sınırlarında arazi sahibi olup da bir şekilde belediyenin bir şey istemediğine şahit olmadım. Onun için geçelim bu çok dürüst siyaset ayaklarını” diye yazdı.

 

CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!
CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!

Gündem

CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!

CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu
CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu

Gündem

CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu

CHP'de veri alarmı! Başsavcılık devreye girdi!
CHP'de veri alarmı! Başsavcılık devreye girdi!

Siyaset

CHP'de veri alarmı! Başsavcılık devreye girdi!

CHP’deki arınmaya takozluk: Dedetaş hakkındaki iddialar değil gözaltı rahatsız etti
CHP’deki arınmaya takozluk: Dedetaş hakkındaki iddialar değil gözaltı rahatsız etti

Siyaset

CHP’deki arınmaya takozluk: Dedetaş hakkındaki iddialar değil gözaltı rahatsız etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DAHA İLK GÜNDEN ŞEYTAN OLDUĞU BELLİYDİ

Bu kafa nasıl bir kafa hiç ayık değiller içmesede sarhoş... birazcık hizmet Allah aşkına... cehapekaka Yenicehapekaka hep aynı. BİRAZDA ANKARA ETİMESGUT,A BAKIN YETER ARTIK
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23