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Aktüel Husiler, "esir takası" kapsamında 20 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı
Aktüel

Husiler, "esir takası" kapsamında 20 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:54:04 -
Husiler, "esir takası" kapsamında 20 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 20 kişiyi serbest bıraktı.

Husilere bağlı El-Mesire kanalına açıklamalarda bulunan Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, hükümet güçleriyle esir takası için 20 kişinin salıverildiğini açıkladı.

Murtaza, "Ordudan ve Halk Komitesinden (Husi milisleri) 20 esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı." dedi.

Esir takasının yerel arabulucular aracılığıyla yapıldığını belirten Murtaza, hükümet güçlerinin Husi milislerini serbest bırakmasına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığı biliniyor.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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