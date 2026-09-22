Husi cahillerinden rezalet şov! Kabe maketinin önünde saf tuttular

Yemen’de kaos ve kargaşadan beslenen İran kuklası Husiler, bir yandan Türkiye’nin bölgedeki ezici gücünden korkup "Sakın savaşa müdahil olmayın" diye tehditler savururken, diğer yandan dini değerleri ayaklar altına alan skandallara imza atmayı sürdürüyor.

Husi lideri Abdulmalik el-Husi’nin Türkiye’ye yönelik küstah sözlerinin ardından Yemen sokaklarından gelen son görüntüler bardağı taşırdı.

Yemen’de kaos estiren ve Türkiye’nin caydırıcı gücünden duydukları korku nedeniyle "Türkiye bu işe karışmasın" feryatlarıyla tehditler yağdıran Husi çetesi, dini cehaletin ve provokasyonun dibine vurdu.

İslam aleminin tek ve yegane kutsalı olan Kabe-i Muazzama’yı oyuncak haline getiren Husi cahilleri, Yemen sokaklarına kurdukları kartondan Kabe maketinin karşısında saf tutup namaz kıldı. Bir yanda Mekke’yi hedef aldıkları iddialarını yalanlayıp samimiyetsizce bağlılık yeminleri eden, diğer yanda kıble kavramını hiçe sayıp cadde ortasındaki makete dönerek ibadet tiyatrosu oynayan bu başıbozuk gurubun sergilediği skandal hareket gündeme bomba gibi düştü.