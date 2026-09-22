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Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı

Galatasaray'da Leroy Sane'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor. 2027 yazında mukavelesinin son senesine girecek. Ve böyle devam ederse, kalma ihtimali gözükmüyor...

#1
Foto - Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı

Galatasaray 2025 yazında bedelsiz şekilde Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Alman yıldızla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme yapıldı. Geçen sezon bazı eleştirilerin hedefinde olan 30 yaşındaki sağ kanat, şu anda "daha da" tartışılıyor.

#2
Foto - Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı

1.83 boyundaki futbolcu, toplam 7 resmi karşılaşmada 374 dakika görev yaptı. Gol veya asist katkısı sunamadı. Mevcut formu devam ederse, 2027 yazında kendisiyle ilgili kritik bir karar alınması bekleniyor. Leroy Sane, bu sezonun ardından mukavelesinin son senesine girecek.

#3
Foto - Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Leroy Sane'de kritik tarih: 2027 yazı

Yönetim onu yaz döneminde satarsa, bonservis geliri elde edecek. Aksi durumda, oyuncunun sonraki sezonun ardından bedelsiz ayrılık şansı doğacak. Her şey, Leroy Sane'nin ilerleyen haftalarda sergileyeceği performanslara bağlı... Alman yıldız sahaya ağırlığını koyarsa sözleşmesi yenilenecek. Aksi durumda kendisine yol verilecek.

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