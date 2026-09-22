Bor’da hizmette dur durak yok: İmarda tarihi adım atılıyor, asfalt dökecek yer kalmadı

DURSUN SUNA

Niğde’nin Bor ilçesi Belediye Başkanı Serkan Baran, “Bor’a hizmet etmek bizim için aynı aileden, babadan oğula 4 kez nasip olması ayrı bir güzellik. Uzun süredir hizmet için çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Baran, Yedi yıllık hizmetlerin bir kısmını anlattı. İmar uygulamasından tutun, pandemi döneminde uzunca bir süre yaşanan sıkıntılara, ardından deprem yaşamış olmamız ve ülkemizin başına gelen felaketlere kadar birçok olayın, hizmetlerin ilerlemesi ve bürokrasi açısından çalışmalarımızda bizleri zor duruma soktuğunu ifade etti.

İmar uygulaması konusunda ise Bor’un 150 yıllık mahallelerinin bulunduğunu, 18. madde uygulaması, parsellerin yapılması ve ayrımlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Çarşı ve merkezde yapılması gereken imar uygulamasının bir belediye başkanı için en önemli ve riskli çalışmalardan biri olduğunu ifade ederek, “Bir belediye başkanı için intihar gibi bir şey. 15-20 yıl sonra veya 25 yıl sonra ‘Allah razı olsun’ dedirteceğine inandığım için Bor’un tamamında imar uygulaması yapıldı.

Çarşı merkezinde ve sokaklarda eski görünümlü yerleri ve tarihi görünümlü olmayan yerleri de kentsel dönüşüme çevirmeye yönelik” çalışmalarının olduğunu söyledi.

“7 yıl içerisinde Bor ilçemizin yüzde 85’ini asfaltladık. 2027 yılının programına hazır. Bor’da asfalt dökecek yerimiz kalmadı, yok.” dedi.

Bor Belediyesi ekibinin çok iyi olduğunu belirten Baran, “Temizlik işlerinden başlayıp taaa yukarıdaki müdürlüklerimize kadar kadromuz çok iyi. Benim için başında olup olmamın, kimin nerede çalıştığını bilmesem de ekibime çok güveniyorum.

Gece-gündüz kavramı yok. Çok güzel personele sahibim. Bor için, Niğde için en güzelini elimizden geldiğince temenni ediyoruz.” şeklinde çalışmalarının devam ettiği sözlerine ekledi.