Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet bekleyenlerin sesi olacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların adalet talebini dile getireceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 16’ncı kez seslenecek olması dolayısıyla paylaşım yapan Duran, konuşmanın adalet ve sesi duyulmayanların talepleri açısından taşıyacağı öneme dikkat çekti.
NSosyal hesabındaki paylaşımında Duran, BM kürsüsünden bir kez daha Türkiye’nin ve vicdanın sesinin yükseleceğini ifade etti. Erdoğan’ın, Gazze’den dünyanın dört bir yanına uzanan adalet çağrısını insanlığın ortak vicdanına taşıyacağını kaydetti.
“ADALET BEKLEYENLERİN SESİ OLACAK”
Erdoğan’ın hitabına ilişkin beklentisini dile getiren Duran, “Sayın Cumhurbaşkanımız, yine milletimizi gururlandıracak hitaplarıyla hakkı haykıracak, mazlumların, sesi duyulmayanların ve adalet bekleyenlerin sesi olacak” ifadelerini kullandı.
Dünyanın; hakkın, hukukun ve insanlığın sözünün belirleyici olduğu daha adil bir düzeni hak ettiğini vurgulayan Duran, paylaşımını “Daha adil bir dünya için adaletin sesi Erdoğan!” sözleriyle tamamladı.
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