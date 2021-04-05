Hüseyin Yıldırım: Rusya ile yakın zamanda imzalayabiliriz

Rus kozmonot Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de "Vostok 1" uzay mekiğiyle uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıldönümü öncesinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Rus basınına Ankara ile Moskova arasında uzay alanındaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Amaçlarımıza uygun olarak belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya da dahil bir dizi ülkeyle ortak işbirliği koşullarında halihazırda çalışmalar yaptığımızı dikkate alırsak, uzay alanında işbirliğiyle ilgili anlaşmaları yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz" dedi.

'Rusya'yla birçok uzay faaliyeti alanında büyük fırsatlara sahibiz'

Uzayın keşfinin ileri teknolojiler gerektiren çok zor ve pahalı bir çalışma olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu nedenle, uluslararası işbirliği bu alanda büyük bir rol oynuyor. Uluslararası düzeyde amacımız, bölgesel partnerler ve komşularımızla sağlam partnerlik ilişkileri kurmak. Rusya'yı ele alırsak, birçok uzay faaliyeti alanında büyük fırsatlara sahibiz. Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkesine dayalı sağlam partnerlik ilişkileri geliştirebilirsek çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli Uzay Programı'ndaki stratejileri gerçekleştireceğimize inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında ilan ettiği Milli Uzay Programı'na değinen Yıldırım, bu programın Türkiye'nin uzay alanında koyduğu ana hedeflerin yanı sıra bunlara ulaşılması için atılacak adımları içerdiğini kaydederek "10 ana hedefimiz ve çok sayıda alt görevimiz var. Koyulan hedeflere ulaşılmasına yönelik stratejileri topyekün destekliyoruz ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"Gagarin'in uzaya çıkışı insanların hayal gücünün neler başarabileceğinin sembolü"

Yıldırım, Rus kozmonot Gagarin'in gerçekleştirdiği uzaya ilk insanlı uçuşun insanların hayal gücünün neler başarabileceğinin sembolü olduğunun altını çizdi.

"Her şey hayal etmekle başlıyor ve bizler, fikirlerimizi ve hayal gücümüzü sınırlamamalıyız. İnsanın hayal gücü, uzay kadar sınırsız olmalı. Gagarin'in gerçekleştirdiği uzaya ilk insanlı uçuş, insanların hayal gücünün neleri başarabileceğinin sembolüydü ve bu sadece başlangıçtı. Uzaya erişim, uzun yolculuğun ilk adımı. İnsanlığın belki bu asırda diğer güneş sistemlerine ve öte gezegenlere ulaşabileceğinden eminim" diye devam eden Yıldırım, halihazırda farklı güneş sistemlerinin ve öte gezegenlerin bulunduğunu ancak onlara ulaşmaya daha çok zaman olduğunu belirtti.

"Uzaydaki başarı adil şekilde dağıtılmalı"

Yıldırım, "Teknolojik ilerleme bu ciddi soruna bir çözüm bulabilir ve tüm insanlık için çok büyük fırsatlar sunabilir. Ancak bu başarı adil bir şekilde dağıtılmalı, o zaman tüm insanlık uzay araştırmalarından fayda sağlar. En azından öyle olacağını umuyorum. Türkiye Uzay Ajansı olarak biz, bunun üzerinde çalışacağız, bilgi birikimimizi, teknolojilerimizi her zaman paylaşacağız ve daha iddialı hedeflere ulaşmak için birlik olmaya çalışacağız. Türkiye, uzay araştırmalarına katkıda bulunmaya ve uzay biliminin, uzay teknolojilerinin barışçıl kullanımını güçlü bir şekilde teşvik etmeye devam edecek" diye ekledi.