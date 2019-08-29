Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı öne sürülen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,”Şuan için partimdeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı. Bu isimlerden ilk iki isim, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol alan eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Babacan’ın kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen eski bakanlardan Hüseyin Çelik ise, “Şuan için partimdeyim, istifam söz konusu değildir” dedi.