Çaya-çorbaya Kemalizm karıştırıyorlar

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, çaya-çorbaya Kemalizm karıştıran zevatı fena ti'ye aldı. Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Eric Zammour'un "Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum" dediğini hatırlatan Besli, "Belli ki bu zat Atatürk'ü tanımamış. Tanımış olsaydı, 'Müezzinlerden Fransızca ezan dinlemek isterim' derdi" ifadelerini kullanarak ironinin dibine dibine vurdu. İşte o arşivlik yazı:

"Türkiye son yıllarda insansız hava araçlarında büyük bir başarıya imza attı.

Atatürk olmasaydı bu başarı mümkün olmazdı. O, daha vakti zamanında "İstikbal göklerdedir" diye yol göstermişti.

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Malum kış şartları. Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu'da birçok yol trafiğe kapandı.

Atatürk anlaşılsaydı bu vakalar olmazdı. Atatürk 90 yıl önce; "Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan" diye hedef göstermişti.

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Malililer Fransızları ülkelerinden kovdular.

Atatürk sayesinde. Çünkü; dünyada bağımsızlık meşalesini ilk kez Atatürk yakmıştır.

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Yaşar Alptekin dansı bırakmış.

Atatürk düşmanıdır o. Atatürk baloları ve dansı çok severdi.

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Derya Büyükuncu isimli sporcu, Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle yayınladığı mesaja istinaden ağır hakaretler içeren bir paylaşımda bulunmuş.

Atatürk'ü iyi anlayabilseydik bu kabil müessif olaylar yaşanmazdı. Çünkü Atatürk "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" demişti.

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Türkiye'nin her tarafında yeni camiler yapılıyor.

Bunlar programsız-plansız yapılıyor. Bir envanter çalışması yapıp rantabl olmayanları/ihtiyaç fazlası olanları satmak veya yıkmak gerekir. Atatürk öyle yapmıştı.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız" dedi.

Mümkün değil gerçekleştiremez. Atatürk o sözü söylerken ileriye atıfta bulunmuş; geride ne var ise, din de dahil, onları reddetmiştir. Oysa R. Tayyip Erdoğan dinden vazgeçmez.

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Fransa'da başkan adaylarından Eric Zammour "Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum" demiş.

Belli ki bu zat Atatürk'ü tanımamış. Tanımış olsaydı, "müezzinlerden Fransızca ezan dinlemek isterim" derdi.

Valla, Kemalistler/Atatürkçüler haksız da değil çaya-çorbaya Kemalizm karıştırmakta;

Öyle ki;

Zamanın maruf ve meşhur komünistlerinden Mustafa Suphi 101 yıl önce 28 Ocak 1921 de Trabzon'da Mustafa Kemal'in yakın adamı Yahya Kaptan tarafından öldürülmüşken;

Nazım Hikmet ilk kez 1921 tarihinde komünistlikten mahkeme edilip, 15 yıl kürek cezasına çarptırılırken, birçok takip-tutuklama mahkeme safhası derken 31 Ağustos 1938 tarihinde hapse atılırken;

Yine aynı fasıldan Kemal Tahir 13 Haziran 1938"de mahpus damına tıkılırken,

Nihayet 1948 yılında başı sopayla ezilerek öldürülen Sebahattin Ali ilk 1930 yılında ve daha sonra defalarca tutuklanırken;

v.s.-v.s.-v.s...

Mustafa Kemal, kendisi bizzat 14 Temmuz 1920 tarihinde Genel Sekreterliğini Bursa mebusu Hakkı Behiç'in yapacağı Türkiye Komünist Partisi'ni kurmuştu.

Böylece hatırlansın istedim. (...)"