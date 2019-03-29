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Hüseyin Avni Sipahi Çekmeköy’de Sivaslılarla buluştu

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye, Çekmeköylü Sivaslılarla bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 16:49
Hüseyin Avni Sipahi Çekmeköy’de Sivaslılarla buluştu

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye, Çekmeköylü Sivaslılarla bir araya geldi. Sivaslılardan destek isteyen Sipahi; "İnşallah Çekmeköy’ü birlikte yöneteceğiz" dedi.



Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi’ye, Çekmeköylü Sivaslılarla bir araya geldi. Çekmeköy Sivaslılar Derneği’nin (ÇESİDER) düzenlediği kahvaltı organizasyonuna Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi de davetli olarak katıldı. Bin 200 kişinin katılımıyla düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir konuşma da gerçekleştiren Sipahi, "Bir evladınız ve kardeşiniz olarak belediyenin kapıları tüm vatandaşlarımıza her daim açık olacak" dedi.



"Belediye, adamı olanın değil, herkesin işini görecek"


Belediyede, adamı olanın değil tüm Çekmeköylünün işinin görüleceğini belirten Sipahi, "Verdiğiniz her oy Çekmeköy için hayıra vesile olacak. Yerli ve milli bir belediyecilikle Çekmeköyümüzü tanıştıracağız. Projelerimizle de halkımızın refahını arttıracağız" diye konuştu.


Sipahi’nin konuşması ayakta alkışlanırken ÇESİDER Başkanı Veysel Tuna ve Sivas Konfederasyon Başkanı da organizasyonda yaptığı konuşmada Hüseyin Avni Sipahi ve meclis üyelerini desteklediklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:49
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