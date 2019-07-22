Hüseyin Aksu kimdir? Hüseyin Aksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Seçim döneminde onlarca seçim vaadi veren Ekrem İmamoğlu vatandaşa verdiği sözleri yerine getirmek yerine Bodrum'a tatile gitti. CHP, İP ve HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vekaletini İBB Meclis Üyesi seçilen CHP'li Hüseyin Aksu'ya verdi. Peki Hüseyin Aksu kimdir? Hüseyin Aksu nerile ve kaç yaşında? Hüseyin Aksu hangi görevlerde bulundu?

Ekrem İmamoğlu, 12 Temmuz'da Ankara'ya düzenlediği ziyarette de Hüseyin Aksu'nun kendisinin yerine İBB Başkanlığına vekalet etmesi için görevlendirmişti. Peki Hüseyin Aksu kimdir?

1956 yılında Tunceli, Ovacık’ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. SHP - CHP il ve ilçe örgütlerinin her kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.1983 yılında SODEP üyeliği, 1991’de SHP Bakırköy İlçe Sekreterliği,1992’de SHP Güngören Kurucu İlçe Başkanlığı, 1994’de SHP Esenler Kurucu İlçe Başkanlığı, 1995 yılından 99 yılına kadar SHP - CHP birleşiminde CHP Esenler İlçe Başkanlığı, 1999 milletvekilliği seçiminde 3.bölge 5.sıra milletvekili adaylığı, 2012 - 2015 CHP İstanbul 3. Bölge Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2015 milletvekilliği seçiminde 3. bölge 22. sıra milletvekili adaylığı, 2018 - 2019 İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde yer aldı.