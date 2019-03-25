Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak haddini aşan sözler söyledi.

"Bu seçim intikam seçimidir"

Cindoruk "Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir. Türkiye’de merkez sağın bu hale gelmesinin nedeni Demirel ve Özal’ın partilerini bırakıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmesidir" değerlendirmesinde bulundu. Cindoruk, AK Parti'nin üç büyük şehirde de kaybedeceğini söyledi.

Cindoruk haddini aştı

Halk TV'de Cüneyt Akman’ın “ZamanınRuhu” programında konuşan Cindoruk, “CHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilçelerde başarılı olmuş belediye başkanlarını aday yaptı. AK Parti ise eski bakanları yaptı. Bunun anlamı şudur: Bu şehirleri Cumhurbaşkanı olarak ben yöneteceğim diyor. O zaman bunlara merkez valisi demek lazım" ifadesini kullandı.