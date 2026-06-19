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Medya Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar
Medya

Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar

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Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar

Aydın Doğan'dan kalma din karşıtlığını devam ettiren Hürriyet'te ağızları açık bırakan bir karalama kampanyası düzenlendi. Ahmet Hakan'ın yönettiği gazetede, hakkında kesinleşmiş delil olmayan Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye yönelik akıl almaz iftiralara imza atıldı.

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hocaya yönelik akıl dışı saldırılar devam ediyor. Hürriyet’te Müslümanlara yönelik Aydın Doğan dönemlerini aratmayan karalama kampanyaları bu kez Gümüşel hoca efendi üzerinden düzenlenmeye başlandı!.. Ahmet Hakan’ın genel yayın yönetmeni olduğu gazete, hoca efendiye alenen iftira attı.

Hürriyet, somut delil ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı halde “6 yaşındaki kızını evlendirdi” yalanını manşetlere taşıyarak Gümüşel Hocaefendi’yi hedef aldı.

 

Gazete ayrıca hocaya “20 yıllık hapis cezası kesinleşti” diye açık yalan yazdı.

 

Gümüşel Hocaefendi, kızının iftirası ve laikçi medya ile bazı çevrelerin baskısıyla hukuksuz bir süreçte yargılandı. Cezaevinde sadece 3,5 yıl kaldı ve ağır sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

İftiralar nedeniyle kalp krizi geçiren, ağır hastalıklara yakalanan ve adeta ölümle pençeleşen Hocaefendi’nin yaşadığı mağduriyet vicdanları sızlattı.

Ahmet Hakan ve Hürriyet’in bu iftira ve linç girişimi, masumiyet karinesini hiçe sayan, bir din âlimini ve ailesini toplumsal linçe maruz bırakan çirkin bir medya suikastı olarak kayıtlara geçti.

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