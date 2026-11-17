Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı! Alevler içinde kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin saldırı sonucu devre dışı kaldığını duyurdu.
Geminin makine dairesinde yangın çıkarken mürettebatın güvende olduğu bildirildi.
UKMTO’nun açıklamasına göre saldırı, tanker Umman’ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde seyir halindeyken gerçekleşti.
BÖLGEDEN GEÇEN GEMİLERE UYARI
UKMTO, boğazdan geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısında bulundu.
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