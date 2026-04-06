Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Türk gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 3 Türk gemisinin Boğaz'dan ayrıldığını duyurdu.

X üzerinden açıklama yapan Uraloğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. " "Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı. " 

 "Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu." "Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz." "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz."

