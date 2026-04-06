Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor

"Litresi 5 bin euro'dan alıcı buluyor" Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değer taşıdığını dile getiren Aydemir, "Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor" dedi. Üretim sürecinin zahmetli ancak bir o kadar da kazançlı olduğunu vurgulayan Aydemir, mayıs ayının son haftasında hasada başlayacaklarını ve bitkilerin yaklaşık 1,5 metreye kadar uzadığını belirtti. Aile olarak bu işe büyük bir özveriyle devam ettiklerini ifade eden Aydemir, babasından kalan mirası büyüterek sürdürmek istediklerini söyledi.