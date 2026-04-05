Gündem Türkiye hala İsrail'den tohum mu alıyor? Bakan Yumaklı bu soruya ne cevap verdi?
Türkiye hala İsrail’den tohum mu alıyor? Bakan Yumaklı bu soruya ne cevap verdi?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye hala İsrail'den tohum mu alıyor? Bakan Yumaklı bu soruya ne cevap verdi?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin sözde "israil"den tohum ithal ettiği yönündeki kara propagandayı kesin bir dille yalanladı. Türkiye'nin tohumculukta dev bir ihracatçı konumuna yükseldiğini belirten Yumaklı, yerli üretim oranının yüzde 96 gibi tarihi bir seviyeye ulaştığını müjdeledi.

Bakan Yumaklı, soykırımcı işgal rejimi ile Türkiye arasındaki tüm ticari ilişkilerin 2024 yılı itibarıyla tamamen sonlandırıldığını hatırlatarak, tohum ithalatı iddialarının teknik ve hukuki olarak imkansız olduğunu vurguladı.

"2024 İtibarıyla Ticari İlişkiler Tamamen Kesildi"

Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk alanında kendi kendine yeten, bağımsız bir yapıya kavuştuğunun altını çizdi.

Tohum Üretiminde 22 Yılda Devasa Sıçrama

Türkiye’nin tohum üretim kapasitesindeki gelişim, paylaşılan rakamlarla gözler önüne serildi. Bakanlığın verilerine göre:

  • 2002 Yılı Üretimi: 145 bin ton
  • 2024 Yılı Üretimi: 1 milyon 351 bin ton
  • Yerlilik Oranı: %96

Bu veriler, Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığını ilan ettiğini ve dışa bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını kanıtlıyor.

117 Ülkeye Türk Tohumu İhraç Ediliyor

Türkiye’nin sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel bir tedarikçi haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, geçtiğimiz yıl tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Türk tohumunun dünya pazarlarında yüksek talep gördüğünü ifade eden Yumaklı, yerli üretimi güçlendirmeye yönelik milli hamlelerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Dışa Bağımlılık Bitti, Milli Üretim Şahlandı

Bakan Yumaklı, elde edilen başarının tesadüf olmadığını, planlı çalışmalar ve yerli ıslah projeleriyle Türkiye'nin tohumculukta bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. "israil" mahreçli asılsız iddiaların, Türkiye’nin bu başarı grafiğini gölgeleyemeyeceğini ifade eden Yumaklı, milli tarım politikalarından taviz verilmeyeceği mesajını verdi.

Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"
Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"

Gündem

Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"

Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!
Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!

Gündem

Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!

IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"
IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"

Tarım

IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"

KATİL İSRAİLİN TÜRKİYEDE GÜNEY DOĞUDA SATIN ALDIĞI TOPRAKLAR

TÜRKİYEDE KURDUĞU TARIM FİRMALARINDAN DNA SINI DEĞİŞTİRİP HEM BİZE SATTIĞI TOHUMLAR YERLİ Mİ ?

Okur

Madem tohumda ihracatçı durumuna geldik ,bunu millete anlatamayan bakanlığın hatta hükümetin neden sessiz kaldığı büyük bir soru işaretidir.Bu ülkede kime sorsanız eskiden olduğu gibi tohum ithal ettiğimizi hatta özellikle israilden ithal ettiğimizi sanıyor.
