Türkiye hala İsrail’den tohum mu alıyor? Bakan Yumaklı bu soruya ne cevap verdi?

Bakan Yumaklı, soykırımcı işgal rejimi ile Türkiye arasındaki tüm ticari ilişkilerin 2024 yılı itibarıyla tamamen sonlandırıldığını hatırlatarak, tohum ithalatı iddialarının teknik ve hukuki olarak imkansız olduğunu vurguladı.

"2024 İtibarıyla Ticari İlişkiler Tamamen Kesildi"

Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk alanında kendi kendine yeten, bağımsız bir yapıya kavuştuğunun altını çizdi.

Tohum Üretiminde 22 Yılda Devasa Sıçrama

Türkiye’nin tohum üretim kapasitesindeki gelişim, paylaşılan rakamlarla gözler önüne serildi. Bakanlığın verilerine göre:

2002 Yılı Üretimi: 145 bin ton

2024 Yılı Üretimi: 1 milyon 351 bin ton

1 milyon 351 bin ton Yerlilik Oranı: %96

Bu veriler, Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığını ilan ettiğini ve dışa bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını kanıtlıyor.

117 Ülkeye Türk Tohumu İhraç Ediliyor

Türkiye’nin sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel bir tedarikçi haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, geçtiğimiz yıl tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Türk tohumunun dünya pazarlarında yüksek talep gördüğünü ifade eden Yumaklı, yerli üretimi güçlendirmeye yönelik milli hamlelerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Dışa Bağımlılık Bitti, Milli Üretim Şahlandı

Bakan Yumaklı, elde edilen başarının tesadüf olmadığını, planlı çalışmalar ve yerli ıslah projeleriyle Türkiye'nin tohumculukta bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. "israil" mahreçli asılsız iddiaların, Türkiye’nin bu başarı grafiğini gölgeleyemeyeceğini ifade eden Yumaklı, milli tarım politikalarından taviz verilmeyeceği mesajını verdi.