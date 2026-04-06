  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca Android kullanıcısına uyarı: Telefonunuzdaki bu uygulamalara dikkat! Bilgileriniz çalınıyor olabilir Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak ABD’nin operasyonunda her şey ters gitti: ‘En kötü senaryo’ devreye girdi! Türk savunma devinden dengeleri değiştirecek İHA sürprizi Respiratuvar Sinsityal Virüs... Hastalık haritası değişti: RSV düşüşte, grip tırmanışta Bakan Göktaş duyurdu! Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı Araştırmalar söylüyor: Kalbi koruyor, beyni güçlendiriyor: Sofranın en ucuzu, sağlığın en güçlüsü Kıyasıya mücadele ettiler Ormancılar finale kalmak için ter döktü Türkiye'ye akın etmeleri bekleniyordu! Çin devreye girdi, 'patlama bekliyoruz' diyerek duyurdular
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Özellikleri belli oldu: 5 yıldır üzerinde çalışılan saat Türkiye'de
Huawei, yeni akıllı saati Watch GT Runner 2 modelini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu.

#1
Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel koşu teknolojileriyle geliştirilen model, spora yeni başlayanların yanı sıra profesyonel atletlere de hitap ediyor. Kayış hariç 34,5 gram ağırlığında ve 10,7 milimetre kalınlığında tasarlanan saat, havacılık sınıfı titanyum gövdeye sahip bulunuyor. Turuncu, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan modelde, ter itici özellik taşıyan AirDry dokuma kayış kullanılıyor.

#2
Saatte, 3D yüzer anten mimarisi ile çift bantlı beş uydu konumlandırma sistemi yer alıyor. GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS destekli sistem sayesinde cihaz, şehir merkezleri ve ağaçlık alanlar gibi zorlayıcı ortamlarda hassas rota ve mesafe ölçümü sunuyor. Model, 3 bin nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor ve dış mekan antrenmanlarında doğrudan güneş ışığı altında da verilerin görüntülenmesine imkan tanıyor. Huawei Watch GT Runner 2, non-invaziv laktat eşiği analizi ve koşu gücü ölçümü yapabilen algoritmalarla donatıldı. Cihazdaki Akıllı Maraton Modu da dinamik tempo rehberliği ve enerji ikmali hatırlatıcıları sunuyor.

#3
Huawei Sağlık uygulamasıyla entegre çalışan sistem, kişisel koşu planları, toparlanma analizi ve günlük antrenman önerileri sağlıyor. Modelin pil ömrü normal kullanımda 14 güne, kesintisiz GPS kullanımında ise 32 saate kadar ulaşıyor. Ürünün geliştirme süreci, iki kez olimpiyat şampiyonu olan maratoncu Eliud Kipchoge ve dsm-firmenich Running Team ile işbirliği yapıldı. Cihaz, atletlerin antrenman alışkanlıkları, yarış stratejileri ve ergonomi ihtiyaçları dikkate alınarak 5 yıllık AR-GE sürecinin ardından geliştirildi.

#4
3 AY VADE FARKSIZ TAKSİT İMKANI: Huawei Watch GT Runner 2 için tanıtım dönemine özel kampanya uygulanacak. Buna göre, 7 Nisan saat 10.07'ye kadarki erken kayıt döneminde kullanıcılar 200 lira değerinde indirim kuponu elde edebilecek. Kullanıcılar, 7 Nisan saat 10.08'de başlayıp 17 Nisan saat 12.00'ye kadar devam edecek ön sipariş sürecinde ise 99 lira ön ödeme yaparak 1900 lira net indirim fırsatından yararlanabilecek. Kullanıcılara ayrıca 1499 lira değerindeki Akıllı Tartı 3 ile 3 bin 499 lira değerinde 1 yıllık uzatılmış garanti paketi de hediye edilecek. Ürün, 17 Nisan saat 12.00 itibarıyla başlayacak genel satış döneminde de 600 lira indirim kuponunun yanı sıra 1999 lira değerindeki FreeBuds SE 3 tam kablosuz kulaklık ve 3 bin 499 lira değerindeki 1 yıllık uzatılmış garanti hediyesiyle satışa sunulacak. Her iki satış aşamasında da kullanıcılara 3 ay vade farksız taksit imkanı sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23