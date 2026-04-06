Tek darbeyle yerle bir oldu! Görenler şaştı kaldı
İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 4 katlı bina, iş makinesi operatörünün kolona yaptığı tek müdahalenin ardından bir anda çöktü.
Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmasına başlandı. Bina için görevlendirilen beton kesme makası operatörünün birinci kattaki kolona yaptığı tek müdahale sonrası yapı saniyeler içinde çöktü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın kısa sürede toz bulutu arasında moloz yığınına dönüştüğü görüldü. Enkaz kaldırma çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.