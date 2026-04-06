CHP’li belediyelerde Metre(s) Metre(s) Talan: Halkın parası uçkura akıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalın adresi doğrudan liyakat katliamı oldu. Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakın ilişkisi olduğu iddia edilen Melek K.'nin, 2013 yılında "çaycı" olarak girdiği belediyede 10 yıl içinde memuriyete, oradan da belediye iştiraki ALDAŞ'ta "iç denetçi" pozisyonuna kadar yükseltildiği belirlendi.

Çaycılıktan denetçiliğe "Işığı hızla" yükseliş

Sadece kadro değil, belediyenin şoför ve araçlarının da şahsi hizmetine sunulduğu iddialar arasında.

Ayrıca Böcek'in oğlunun da belediye personeli sevgilisine milyonluk lüks hediyeler aldığı iddianameye girdi.

İmamoğlu ve "Kelepir" rezidans gizemi

Tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ise mülkiyet usulsüzlüklerine uzandı. İmamoğlu'nun yakınlık duyduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan'ın, Beylikdüzü'ndeki lüks bir projeden 4 milyon 100 bin liralık daireyi sadece 800 bin liraya aldığı saptandı. Aradaki devasa farkın nasıl kapandığına dair mantıklı bir açıklama yapılamazken, uyuşturucu soruşturmalarındaki ifadeler de bu finansal desteğin izlerini sürdü.

Bankamatik sevgililer ve Avrupa turları

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu iddialar ise "pes" dedirtti. Yalım'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Aslıhan Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alan bir "bankamatik memuru" yapıldığı ve bu süreçte Avrupa turlarına çıktığı belirlendi. Bir diğer sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a alınan lüks araç ve ev hediyeleri, "Kocam teşekkür ederim evi aldın" mesajlarıyla kayıt altına alındı.

Belediye makamları gayrimeşru durak oldu

Skandallar zinciri bunlarla da sınırlı kalmadı:

Bursa: Mustafa Bozbey’in, özel kalemi olarak işe aldığı Seden Baştimur ile daha sonra evlenmesi ve bu sürecin aile içinde yarattığı infial kayıtara geçti.

Beşiktaş: Eski Başkan Rıza Akpolat'ın, rüşvet gelirlerini aktardığı iddia edilen sevgilisi (sonraki eşi) üzerine 16 milyon liralık rezidans dairesi aldığı saptandı.

Bolu: Tanju Özcan’ın belediye çalışanıyla kurduğu gayrimeşru ilişki ve makam odasındaki buluşmalarına dair mesajlaşmalar, skandalın boyutunu tescilledi.

CHP'li belediyelerde liyakatin yerini sadakatin, hizmetin yerini ise "yasak aşk fonu"nun aldığı bu tablo; tüyü bitmemiş yetimin hakkının nerelere harcandığını bir kez daha kanıtladı.