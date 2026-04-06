Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği

CHP'de 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin istinaf süreci devam ederken, Ankara kulislerinde 'mutlak butlan' ihtimali ve olası senaryolar daha çok konuşulur hale geldi. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptali halinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönmesi, bazı belediye başkanlarının üyeliklerinin askıya alınması, CHP'li yüzlerce belediyede seçimlerin yenilenmesi ve hatta Ekrem İmamoğlu ile ekibinin yeni bir parti çatısı altında siyaset yapması gibi ihtimaller aynı anda gündeme taşındı. Bu durum parti içi muhalefette “Artık her olasılık hesap ediliyor” yorumuna neden olurken, Genel Merkez'de ise “Mutlak butlan olasılığının zayıf ama her daim masada bir seçenek olduğu için tedbirli olunmalı” görüşü ağırlık kazandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

İlk senaryoya göre, birçok CHP'linin beklentisi doğrultusunda 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçecek. Bu durumda, kurultay öncesi görev yapan Parti Meclisi'nin de yeniden iş başına gelmesi öngörülüyor. Bu senaryoyu dillendirenlere göre, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanlarının parti üyeliklerinin, 'yargı süreçleri tamamlanana kadar' geçici olarak askıya alınması da ihtimaller arasında. Ancak 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Parti Meclisi'nde yer alan 60 isimden en az yarısı bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destekçisi olduğu için bu olasılığın zayıflığı üzerinde duruluyor.

CHP'Lİ BELEDİYELER İÇİN SEÇİM TARTIŞMASI

Kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici iddia ise, mutlak butlan kararı yalnızca parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyebilir. Buna göre, 38'inci Olağan Kurultay sonrası Parti Meclisi kararıyla aday gösterilerek seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevleri 'hukuki sakatlık’ gerekçesiyle tartışmalı hale gelebilir. Bu durumda CHP'li yüzlerce belediyede seçimlerin yenilenmesi ihtimali dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kazandığı 402 mahalli idarede tüm yerel seçimlerin (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) iptali için YSK'ya başvuracağı da iddialar arasında. Ancak böyle bir senaryoda, belediyelerin bugüne kadar aldığı kararların hukuki durumu da belirsizliğini koruyacağı için bu senaryoya Kılıçdaroğlu kanadının şimdilik mesafeli durduğu, “Yerel örgütlerde hakimiyet kurulmadan böyle bir adımın partiyi kaosa sürükleme olasılığının tartışıldığı” bildirildi.

Yeni parti hazırlığı iddiası

Bir diğer senaryo ise yeni bir siyasi oluşum ihtimali. İddialara göre, ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimler, önceden kurulmuş bir parti çatısı altında toplanabilir. Bu partinin başına Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun geçeceği, bir milletvekilinin ise eş genel başkan olacağı öne sürülüyor. Bu yeni oluşuma yalnızca İmamoğlu'na yakın isimler katılacağı, Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak CHP bünyesinde kalmayı tercih edeceği iddia ediliyor.