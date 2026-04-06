Teröristbaşı Netanyahu'ya küstah talep!
Teröristbaşı Netanyahu'ya küstah talep!

Teröristbaşı Netanyahu'ya küstah talep!

İsrail'deki sağcı koalisyon hükümetinin milletvekilleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ın güneyinin tamamen işgal edilmesini istedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 20 milletvekili, İsrail Güvenlik Kabinesine bir çağrıda bulunarak, Litani Nehri'nin güneyinin nüfustan arındırılması ve bölgenin tamamen işgal edilmesi talebinde bulundu.

Milletvekilleri, Güvenlik Kabinesine, ordunun sadece birkaç kilometrelik dar bir tampon bölge oluşturma planını reddetmesi çağrısı yaptı.

Lübnan'ın güneyinin işgal edilmemesinin "tarihi ve stratejik bir fırsatın kaçırılması" anlamına geleceğini iddia eden milletvekilleri, Lübnan'daki saldırıların üç hedefi olması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Hizbullah'ın ülkeden tamamen temizlenmesi, Litani Nehri'nin güneyindeki nüfusun tamamen tahliye edilmesi ve nehir boyunca yeni bir güvenlik sınırı oluşturulması."

Milletvekilleri, İsrail ordusunun "saldırıların hedeflerini sınırlamakla ve sınırın kuzeyinde sadece birkaç kilometrelik dar bir şeridi tutmakla yetinmek istediğini" savundu.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

