Gündem İşlemedikleri suç kalmamıştı! 12 ilde eş zamanlı operasyonda 64 zanlı gözaltına alındı
İşlemedikleri suç kalmamıştı! 12 ilde eş zamanlı operasyonda 64 zanlı gözaltına alındı

İşlemedikleri suç kalmamıştı! 12 ilde eş zamanlı operasyonda 64 zanlı gözaltına alındı

Tokat merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yapılan çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaştı.

Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheli Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

26 ilde peş peşe operasyonlar! 69 tutuklama var
26 ilde peş peşe operasyonlar! 69 tutuklama var

26 ilde peş peşe operasyonlar! 69 tutuklama var

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

