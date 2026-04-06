Karahasanoğlu'ndan "Balo salonu" çıkışı: Asıl katliamları yargılayacak hakim var mı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ABD’de bir yargıcın Beyaz Saray’a yapılacak balo salonu inşaatını durdurmasına yönelik Türkiye’deki bazı medya organlarında yer alan güzellemelere sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu, ABD yargısının "güçlü" olduğu imajının pompalanmasını "operasyon" olarak nitelendirdi.

Karahasanoğlu, Türk gazetelerinde "Trump’ın projesine yargı freni" başlıklarıyla verilen haberlerin arka planında Türkiye’ye yönelik bir algı çalışması olduğunu savundu. Yazısında, "Bizim yerli uşaklarımız, 'Amerika’da yargı ne kadar güçlü' mesajı vermek istiyorlar. ABD Başkanı yargı tarafından nasıl frenleniyor diyerek, Türkiye’deki sistem üzerinden imada bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Çocuk katillerini yargılayacak bir hakim var mı?"

ABD’de yargının başkan için gerçek bir fren olup olmadığını sorgulayan Karahasanoğlu, dünyadaki zulümlere karşı Amerikan yargısının sessizliğine dikkat çekti. Balo salonu inşaatının durdurulmasının bir "masal" olduğunu belirten yazar, şu soruları yöneltti:

  • "165 ilkokul çağındaki çocuğu bombalayarak öldürenleri yargılayabilecek bir hakim var mı Amerika’da?"

  • "Gazze’de çocukları katleden İsrail’e kol kanat geren başkanları yargılayabiliyor musunuz?"

  • "Soykırımcı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimine yaptırım uygulanmasına 'bu ne soytarılıktır' diyecek bir yargıç var mı?"

 

"ABD basını yalanlarla kuyruğu dik tutuyor"

İran ile yaşanan gerilimde ABD’nin askeri kayıplar verdiğini ancak Amerikan basınının bunu gizlediğini belirten Karahasanoğlu, "İran tarafından düşürülen uçaklarını, 'biz kendimiz imha ettik' yalanıyla halka sunuyorlar. 'Şimdi sorgulama vakti değil' diyerek ordularını göklere çıkarıyorlar." dedi.

Karahasanoğlu yazısını, "Balo salonunu durduran hakim edebiyatı ile bize Amerika güzellemesi yapanlar, elinde tuzlukla koşanlar rezil olsun." duasıyla tamamladı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

 

"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap!
"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap!

Gündem

"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap!

Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin?
Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin?

Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin?

Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul’a mı çöktüler?"
Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul’a mı çöktüler?"

Gündem

Ali Karahasanoğlu: "İddianame mi çöktü, İstanbul’a mı çöktüler?"

Ali Karahasanoğlu’ndan Ahmet Taşgetiren’e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"
Ali Karahasanoğlu’ndan Ahmet Taşgetiren’e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Ahmet Taşgetiren’e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"

