Karahasanoğlu’ndan "Balo salonu" çıkışı: Asıl katliamları yargılayacak hakim var mı?

Karahasanoğlu, Türk gazetelerinde "Trump’ın projesine yargı freni" başlıklarıyla verilen haberlerin arka planında Türkiye’ye yönelik bir algı çalışması olduğunu savundu. Yazısında, "Bizim yerli uşaklarımız, 'Amerika’da yargı ne kadar güçlü' mesajı vermek istiyorlar. ABD Başkanı yargı tarafından nasıl frenleniyor diyerek, Türkiye’deki sistem üzerinden imada bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Çocuk katillerini yargılayacak bir hakim var mı?"

ABD’de yargının başkan için gerçek bir fren olup olmadığını sorgulayan Karahasanoğlu, dünyadaki zulümlere karşı Amerikan yargısının sessizliğine dikkat çekti. Balo salonu inşaatının durdurulmasının bir "masal" olduğunu belirten yazar, şu soruları yöneltti:

"165 ilkokul çağındaki çocuğu bombalayarak öldürenleri yargılayabilecek bir hakim var mı Amerika’da?"

"Gazze’de çocukları katleden İsrail’e kol kanat geren başkanları yargılayabiliyor musunuz?"

"Soykırımcı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimine yaptırım uygulanmasına 'bu ne soytarılıktır' diyecek bir yargıç var mı?"

"ABD basını yalanlarla kuyruğu dik tutuyor"

İran ile yaşanan gerilimde ABD’nin askeri kayıplar verdiğini ancak Amerikan basınının bunu gizlediğini belirten Karahasanoğlu, "İran tarafından düşürülen uçaklarını, 'biz kendimiz imha ettik' yalanıyla halka sunuyorlar. 'Şimdi sorgulama vakti değil' diyerek ordularını göklere çıkarıyorlar." dedi.

Karahasanoğlu yazısını, "Balo salonunu durduran hakim edebiyatı ile bize Amerika güzellemesi yapanlar, elinde tuzlukla koşanlar rezil olsun." duasıyla tamamladı.

