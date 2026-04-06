İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!

Daha önce düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için İran topraklarına sızmaya çalışan ABD Özel Kuvvetleri, beklemediği bir direnişle karşılaştı.

Pilot kurtarma operasyonu hezimete dönüştü

Karada yaşanan sıcak çatışmaların ardından bölgeye sevk edilen iki adet C-130 tipi nakliye uçağı imha edildi. İran tarafı uçakların hava savunma sistemleriyle vurulduğunu duyururken, ABD kanadı "İran'ın eline geçmesin diye biz imha ettik" diyerek komik bir savunmaya sığındı.

Washington'un faturası ağırlaşıyor

Operasyonun faturası ABD için sadece prestij kaybı değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik ve askeri yıkım oldu. Bölgedeki askeri uzmanlar, ABD'nin düştüğü bu durumu "tam bir çakılış" olarak nitelendiriyor.

F-15'ten sonra C-130 şoku: Önceki gün bir F-15 uçağını kaybeden ABD, bugün de iki adet C-130 nakliye uçağının enkaza dönmesiyle sarsıldı.

Önceki gün bir F-15 uçağını kaybeden ABD, bugün de iki adet C-130 nakliye uçağının enkaza dönmesiyle sarsıldı. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, uçakların yok edildiğini resmen duyurarak İsfahan'daki enkaz görüntülerini paylaştı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, uçakların yok edildiğini resmen duyurarak İsfahan'daki enkaz görüntülerini paylaştı. Çelişkili açıklamalar: Trump "pilotları kurtardık" diyerek zafer ilan etmeye çalışsa da, sahadan gelen bilgiler ve imha edilen uçaklar ABD'nin operasyonda ağır kayıplar verdiğini doğruluyor.

ABD medyası itiraf etti: Uçaklar mahsur kaldı

Wall Street Journal ve New York Times gibi ABD merkezli yayın organları, uçakların bölgede mahsur kaldığını ve kullanılamaz hale geldiğini doğrulamak zorunda kaldı. "Hassas teknolojilerin İran'ın eline geçmesini önlemek" bahanesine sığınan ABD yönetimi, İsfahan'da yaşanan hezimeti örtbas etmeye çalışsa da, yanan uçak enkazları sahadaki gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.