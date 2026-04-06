Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi
Irak’ın Erbil kentinde kısa süre içinde art arda düzenlenen saldırılarda 7 kamikaze insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. İlk bilgilere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.
Irak’ın Erbil kenti, gece saatlerinde art arda gelen kamikaze İHA saldırılarıyla hareketli anlar yaşadı. Kent semalarında kısa süre içinde birden fazla hedef tespit edilirken, hava savunma sistemleri alarm durumuna geçti.
Yerel medyaya göre, Erbil kentine art arda İHA saldırıları düzenlendi.
İHA'ların tespit edilmesiyle hava savunma sistemleri faaliyete geçerek 7 İHA imha edildi, saldırıda herhangi bir hasar oluşmadı.
Erbil'e yapılan saldırıların saat 22.20 ile 23.00 arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Diğer yandan Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerinin kaldığı Azadi Kampı'na 2 defa saldırı düzenlenmiş, can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.
Gündem
