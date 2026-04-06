Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"

Halkın hizmet beklediği makamları işgal edenlerin, soluğu lüksün merkezi Dubai’de aldığına dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Dubai’de Yasaklı Madde ve Şatafatlı "Alem"

Tamar Tanrıyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Özkan Yalım’ın "ikinci aşkım" dediği kişiyle Dubai’deki lüks villalarda gününü gün ettiğini iddia etti.

Sadece yasak aşk iddialarıyla da kalınmadı; paylaşılan videolarda villalarda çekilen görüntülere atıfta bulunularak, bilincin yerinde olmadığı "dumanlı" anlar ve yasaklı madde kullanımına dair ağır suçlamalar yöneltildi.

7 Milyonluk VIP Araç ve Kirli Pazarlıklar

Skandalın boyutu sadece özel hayatla sınırlı değil. Tanrıyar’ın iddiasına göre, Uşak Belediyesi’nin imkanlarıyla Genel Başkan Özgür Özel için 7 milyon TL değerinde VIP bir Mercedes satın alındı ve faturası kesildi. Tanrıyar, "Özgür Özel bu aracın üzerine mi kuruldu? Sıkıyorsa şimdi Özkan Yalım’ı partiden atsın!" diyerek, iddia edilen bu "hediye"nin bir sus payı olup olmadığını sordu.

Otel Odaları ve Lüks Hediyeler: Halkın Parası Nerelere Gidiyor?

CHP’li belediye başkanlarının adının karıştığı tek olay bu da değil. Vatandaş ekonomik zorluklarla boğuşurken, bazı belediye başkanlarının;

Otel odalarında basıldığına dair kayıtların olduğu,

Metreslerine belediye bütçesinden lüks konutlar ve son model araçlar hediye ettikleri,

Şatafatlı bir hayat sürerken belediye kasasını adeta şahsi cüzdanları gibi kullandıkları ileri sürülüyor.

Özgür Özel’e Sert Çağrı: "Hadi Sıkıyorsa Atın!"

Her fırsatta dürüstlük ve şeffaflık nutukları atan Özgür Özel’e meydan okuyan Tamar Tanrıyar, elindeki video ve fotoğrafların inkar edilemeyecek kadar açık olduğunu vurguladı. Tanrıyar, "Bu haberden iki saat sonra Özkan Yalım’ı partiden ihraç edemiyorsa, bilin ki ÖZGÜR’ÜN AÇIKLARI dağlar kadar!" diyerek CHP liderini köşeye sıkıştırdı.

Şimdi tüm Türkiye şu sorunun cevabını bekliyor: Sürekli yalanlama yoluna giden CHP yönetimi, bu kez video ve fotoğraflarla kanıtlandığı iddia edilen bu rezaletlere karşı ne uyduracak? CHP, kendi içindeki bu kirliliği temizleyecek mi, yoksa sessiz kalarak bu bataklığa ortak mı olacak?