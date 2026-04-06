İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Şebekenin; resmi belgelerde tahrifat yaptığı, tamamen sahte içerikli taahhütnameler hazırladığı ve yalan beyanlarla devlet kurumlarını yanıltmaya çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, göçmen kaçakçılarının bu kirli yöntemle yüzlerce yabancıya usulsüz oturum izni pazarladığı saptandı.

441 İKAMET İPTAL: SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, şebekenin kirli çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İlgili kurumlarla yapılan resmi yazışmalar neticesinde, dosyada sunulan belgelerin tamamının sahte olduğu teyit edildi.

Şebeke aracılığıyla alınan 441 farklı ikamet izni anında iptal edildi. Sınır dışı talimatı: Bu usulsüz izinlerle Türkiye’de kalmaya çalışan şahısların tamamının sınır dışı edilmesi için yasal süreç başlatıldı.

51 GÖZALTI: ŞEBEKE ÜYELERİ SORGULANIYOR

Bu sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında şebeke elebaşılarının da bulunduğu 51 zanlı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler; "göçmen kaçakçılığı", "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Türkiye’nin demografik yapısını ve güvenliğini hedef alan bu tür "sahte ikamet" oyunlarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.